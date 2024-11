Sono 2.408 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra 5 decessi nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 1.584. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-6) e in Rianimazione (-1). Sono stati effettuati 8.589 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 28,04% (ieri era al 23,48%).

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 539, Cosenza 683, Crotone 198, Reggio Calabria 706, Vibo Valentia 169, altra regione 113.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.162 (49 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 84942 (84573 guariti, 369 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 52.386 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 52.326 in isolamento domiciliare); casi chiusi 97.273 (96.009 guariti, 1264 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.215 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50540 (50.285 guariti, 255 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 5110 (41 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5069 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179161 (178321 guariti, 840 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2183 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2169 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44050 (43871 guariti, 179 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 573 nuovi soggetti positivi di cui 34 fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 761 nuovi soggetti positivi di cui 78 fuori regione.

L'ASP di Reggio Calabria comunica 707 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

La precisazione

Si precisa che nel bollettino del 21 agosto 2022, per un mero errore di trascrizione, è stata riportata una variazione dei tamponi effettuati non esatta. Il dato corretto della variazione è 4.093 anziché 922.016.