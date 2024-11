Sono 1.594 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 8.182 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 19,48% (ieri era 22,14%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, cha registra ancora tanti guariti, dopo le 3.842 guarigioni di ieri, nelle ultime 24 ore sono 3.404 le persone che hanno sconfitto il virus. Nel bollettino si registano anche 5 decessi (3 a Catanzaro, 1 a Cosenza e 1 a Reggio). Aumentano di 6 unità i ricoveri nei reparti degli ospedali, stabile invece la situazione nelle terapie intensive.

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 401 a Catanzaro, 497 a Cosenza, 185 a Crotone, 422 a Reggio, 81 a Vibo e 8 da altra regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 7.059 (82 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47.601 (47.314 guariti, 287 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 44.430 (74 in reparto, 3 in terapia intensiva, 44.353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48.846 (47.783 guariti, 1.063 deceduti) .

– Crotone: casi attivi 3.112 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.094 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.245 (34.023 guariti, 222 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.610 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 129.976 (129211 guariti, 765 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.003 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.985 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.590 (20.420 guariti, 170 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Cosenza comunica 505 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.