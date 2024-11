Sono 2.539 i contagi da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore. Il dato è riportato nel bollettino quotidiano della Regione Calabria, che dà notizia anche di 8.812 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 28,81% (ieri era al 35,31%). Nel report quotidiano si registrano anche 3 decessi e 986 guariti. Sale ancora il numero di posti letto occupati in area medica (+13), stabile invece in Rianimazione.

I nuovi casi provincia per provincia

Questo il dato dei contagi nelle province: 568 a Catanzaro, 1066 a Cosenza, 553 a Reggio Calabria, 197 a Crotone, 101 a Vibo Valentia, 54 altre regioni o stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.398 (70 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.800 (63471 guariti, 329 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30.325 (99 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30.225 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.140 (86.000 guariti, 1.140 deceduti) .

– Crotone: casi attivi 1.527 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.260 (42.022 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 8.388 (52 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.333 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146.928 (146.134 guariti, 794 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 991 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 975 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40020 (39.844 guariti, 176 deceduti).

Comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 585 nuovi soggetti positivi di cui 17 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 1103 nuovi soggetti positivi di cui 37 fuori regione.