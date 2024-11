Sono 1.412 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 8.531 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 16,55%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 6 morti e 1.518 guarigioni. Calano ancora i ricoveri: sono -15 in area medica e -2 in terapia intensiva (ieri erano -7 e -1).

Covid Calabria, contagi e morti

I nuovi casi sono così suddivisi: 181 a Catanzaro, 114 a Cosenza, 232 a Crotone, 624 a Reggio Calabria, 260 a Vibo Valentia e 1 da altra regione.

I morti sono relativi: 4 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Crotone.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.815 (63 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6.749 in isolamento domiciliare); 18.995 guariti, 214 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 11.079 (141 in reparto, 8 in terapia intensiva, 10.930 in isolamento domiciliare); 31.728 guariti, 840 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3.246 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.223 in isolamento domiciliare); 15.205 guariti, 170 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 11.118 (111 in reparto, 12 in terapia intensiva, 10.995 in isolamento domiciliare); 62.814 guariti, 599 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 12.107 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.092 in isolamento domiciliare); 10.246 guariti, 146 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 115 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.