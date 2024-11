Sono 2.063 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di soli 10.218 tamponi analizzati. Il tasso di positività scende al 20,19% (ieri 22,33%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 6 morti (2 a Catanzaro, 1 a Cosenza, 1 a Crotone, e 2 a Reggio) e 1.506 guarigioni. Sul fronte ricoveri: netto calo nei reparti (-6), mentre aumenta di un’unità in terapia intensiva.

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +359, Cosenza +656, Crotone +255, Reggio Calabria +626, Vibo Valentia +156, altra regione +11.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 7.599 (83 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.508 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.569 (44.289 guariti, 280 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 48.046 (79 in reparto, 6 in terapia intensiva, 47.961 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.993 (40.937 guariti, 1056 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.290 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.064 (32.845 guariti, 219 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 8.746 (90 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.653 in isolamento domiciliare); casi chiusi 126.601 (125.848 guariti, 753 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.304 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.286 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.862 (19.692 guariti, 170 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica 666 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione. Inoltre, precisa che «Oggi si registrano 667 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 666 unità e non di 667 in quanto 1 paziente, inizialmente a domicilio, è stato ricoverato presso il PO di Crotone e pertanto è in carico all’ ASP di Crotone».

L'ASP di Catanzaro comunica 360 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione