Sono 2.342 (ieri erano 3.641) i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 8 decessi e 2.090 guariti. In area medica si registra un calo dei ricoveri nei reparti (-17) mentre c'è un ingresso in terapia intensiva. Effettuati nelle ultime ore 11.611 tamponi, con il tasso di positività al 20,17% (ieri era al 22,58%).

I casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 482, Cosenza 693, Crotone 238, Reggio Calabria 767, Vibo Valentia 157, altra regione o stato estero 5.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.294 (83 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7.198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34.358 (34.103 guariti, 255 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 37.182 (120 in reparto, 3 in terapia intensiva, 37.059 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.428 (38.429 guariti, 999 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 5.236 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.218 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.859 (26.652 guariti, 207 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.598 (108 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.486 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 111.175 (110461 guariti, 714 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.353 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.335 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.537 (17.376 guariti, 161 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 698 nuovi soggetti positivi di cui 5 fuori regione.