Scendono ancora i ricoveri in ospedale: -8 in reparto e -2 in terapia intensiva. La provincia con più positivi resta Reggio Calabria con 884

Scendono i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, ma con meno tamponi. Il tasso di positività, comunque, continua a rimanere molto alto. Secondo quanto riportato nel bollettino della Regione Calabria, infatti, si attesta al 24,36%, mentre i nuovi positivi sono 2.197 a fronte di poco meno di 9mila tamponi effettuati. Tre sono invece i morti registrati nella giornata di ieri (1 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria), mentre diminuiscono i ricoveri: -8 in reparto e -2 in terapia intensiva.

Questi nel particolare i nuovi positivi nelle province calabrese: 414 Catanzaro, 789 Cosenza, 884 Reggio Calabria, 37 Crotone, 68 Vibo Valentia, 5 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2514420 (+9.019). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 264203 (+2.197) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 64 in reparto, 5 in terapia intensiva, 5598 in isolamento domiciliare; 28254 guariti, 245 deceduti.

– Cosenza: 115 in reparto, 1 in terapia intensiva, 24635 in isolamento domiciliare; 36524 guariti, 947 deceduti.

– Crotone: 28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4420 in isolamento domiciliare; 22309 guariti, 193 deceduti.

– Reggio Calabria: 132 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13177 in isolamento domiciliare; 94357 guariti, 666 deceduti.

– Vibo Valentia: 16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14836 in isolamento domiciliare; 15530 guariti, 158 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 5 nuovi casi a domicilio".