Sono 1.419 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 9.331 tamponi effettuati (tasso di positività al 15.98%). È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 6 decessi e 1.267 guariti. Calano i ricoveri nei reparti ordinari (-7) e in terapia intensiva (-1).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 166, Cosenza 107, Crotone 108, Reggio Calabria 923 e Vibo Valentia 187.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5970 (75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5887 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21355 (21137 guariti, 218 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11472 (130 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33181 (32314 guariti, 867 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3007 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2980 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17180 (17004 guariti, 176 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13628 (96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68755 (68144 guariti, 611 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13487 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13469 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10819 (10670 guariti, 149 deceduti).