Sono 2.453 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 9 decessi e 1.351 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 14.474 tamponi (tasso di positività al 16,95%). Salgono i ricoveri nei reparti ordinari (+1) e nelle terapie intensive (+1).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 372, Cosenza 94, Crotone 318, Reggio Calabria 1321, Vibo Valentia 346 e Altra Regione o Stato Estero 2.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6971 (68 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18597 (18386 guariti, 211 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10923 (151 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32398 (31570 guariti, 828 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3015 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2991 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15098 (14930 guariti, 168 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11315 (117 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11188 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62008 (61411 guariti, 597 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 11704 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11689 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10303 (10157 guariti, 146 deceduti).

L' Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registra 1 nuovo caso a domicilio».

L'Asp di Crotone comunica: «Dei 319 nuovi casi notificati in data odierna 1 soggetto è stato attribuito al setting Altro/fuori regione».