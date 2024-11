La provincia più colpita è Reggio Calabria con 1034 positivi in 24 ore. Salgono i ricoveri in area medica (+6) mentre calano in terapia intensiva (-2). Tasso di positività al 18% ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 1.693 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 9.382 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 18.05%. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 8 decessi e 1.513 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+6) mentre calano in rianimazione (-2). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.865.162. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 146.790.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +79 Catanzaro, +310 Cosenza, +161 Crotone, +1034 Reggio Calabria, +107 Vibo Valentia e 2 Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.211 (80 in reparto, 15 in terapia intensiva, 5.116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.319 (14.132 guariti, 187 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 9.450 (132 in reparto, 7 in terapia intensiva, 9.311 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.227 (29.462 guariti, 765 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.382 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.353 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.226 (11.089 guariti, 137 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.127 (176 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.939 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.478 (42.974 guariti, 504 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 7.743 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7.725 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.890 (8.762 guariti, 128 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 312 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L' Asp di Vibo Valentia comunica: «per mero errore di trascrizione ieri sono stati comunicati 9 ricoveri in più».