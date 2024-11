Sono 4.205 (ieri furono 1.724) i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Calabria che registra anche 7 decessi e 2.373 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 13.815 tamponi, con un tasso di positività al 30,44% (ieri era al 33,51%). Aumentano i ricoveri in area medica (+3), e terapia intensiva (+3).

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 977, Cosenza 1397, Crotone 395, Reggio Calabria 1173, Vibo Valentia 165, altra regione o stato estero 98.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.986 (73 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.901 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69.900 (69.560 guariti, 340 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 41.910 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 41.783 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88.848 (87.676 guariti, 1.172 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.652 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.625 in isolamento domiciliare); casi chiusi 44.000 (43.761 guariti, 239 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14427 (83 in reparto, 3 in terapia intensiva, 14341 in isolamento domiciliare); casi chiusi 152883 (152.075 guariti, 808 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2.133 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.566 (40.390 guariti, 176 deceduti).

Comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 1015 nuovi soggetti positivi di cui 38 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 1457 nuovi soggetti positivi di cui 60 fuori regione.