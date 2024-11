Il tasso di positività si attesta al 17,32%. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -3 nei reparti ordinari e +1 in terapia intensiva ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 571 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 3.297 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 17,32%. Emerge dal bollettino odierno della Regione che conta oggi anche 4 decessi (tutti a Crotone) e 878 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -3 in area medica e +1 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +110, Cosenza +240, Crotone +57, Reggio Calabria +134, Vibo Valentia +26, altra regione +4.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2464 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2442 in isolamento domiciliare); casi chiusi 91787 (91407 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30508 (58 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30449 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127034 (125738 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: casi attivi 398 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54896 (54631 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1755 (19 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1735 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188543 (187687 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 603 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 590 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48047 (47861 guariti, 186 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 244 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.