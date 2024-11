Nelle ultime 24 ore anche 436 guarigioni. In calo i ricoveri in area medica (-3) mentre sono stabili quelli in terapia intensiva. Tutti i dati provincia per provincia

Stabili i casi Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 601 nuovi contagi (ieri 775 ) a fronte di 3.141 tamponi. Lo riporta il bollettino regionale odierno nel quale si registra anche un nuovo decesso.

I guariti sono 435, mentre sono in calo i ricoveri in area medica (-3) stabili invece in terapia intensiva. Tasso di positività che si attesta al 19,13% (ieri era al 21,57%).

I casi provincia per provincia

La suddivisione nei contagi odierni per provincia: Catanzaro +102, Cosenza +333, Crotone +3, Reggio +119, Vibo Valentia +39, altra regione +5.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2570 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2541 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92869 (92488 guariti, 381 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 32244 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128505 (127201 guariti, 1304 deceduti).

– Crotone: casi attivi 437 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55229 (54963 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1964 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1933 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189711 (188854 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 504 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 496 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48459 (48273 guariti, 186 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'ASP di Catanzaro comunica 103 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'ASP di Cosenza: comunica 337 nuovi soggetti positivi di cui 4 nuovi casi fuori regione a domicilio.