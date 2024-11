Nelle ultime 24 ore 1.590 guarigioni e un decesso. In aumento sia i ricoveri in area medica (+1) che in Rianimazione (+2)

È ancora alto il numero dei contagi in Calabria. Secondo quanto riportato nel bollettino quotidiano diramato della Regione sono 2.979 i nuovi positivi (ieri erano 3452) a fronte di 14.151 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 21,05% (ieri era 21.85%).

Ricoveri in lieve aumento

Nelle ultime 24 ore si è registrato 1 morto. In aumento i ricoveri in area medica (+1) e in Rianimazione (+2). I guariti sono 1.590.

I casi provincia per provincia

Questi dati dei nuovi positivi nelle cinque province calabresi: Catanzaro +400, Cosenza +932, Crotone +325, Reggio Calabria +1034, Vibo Valentia +265, Altra regione +23.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.190 (69 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.111 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.301 (30.055 guariti, 246 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 28.560 (132 in reparto, 0 in terapia intensiva, 28.428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.513 (37.548 guariti, 965 deceduti).

– Crotone: casi attivi 5.259 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.662 (23.466 guariti, 196 deceduti).

– Reggio Calabria:casi attivi 14.469 (129 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14.335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 98.808 (98.127 guariti, 681 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 15.772 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.755 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.455 (16.297 guariti, 158 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L'Asp di Catanzaro comunica 403 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 940 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. L'Asp di Crotone comunica di aver inserito in data odierna 12 soggetti nel setting fuori regione precedentemente inseriti nella provincia.