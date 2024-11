Sono 1589 i nuovi positivi al Covid 19 in Calabria registrati nelle ultime 24 a fronte di 7.573 tamponi effettuati. Mentre i guariti sono 3.414 e 5 i decessi (1 a Catanzaro, 3 a Cosenza e uno a Crotone). Questi i dati riportati nel bollettino quotidiano della Regione, nel quale si apprende del calo dei ricoveri in terapia intensiva (-2) e in area medica (-7). Il tasso di positività si assesta al 20,98%.

Questi i dati dei nuovi positivi nelle singole province: 368 Catanzaro, 595 Cosenza, 331 Reggio Calabria, 168 Crotone, 116 Vibo Valentia, 11 altre Regioni o Stati esteri.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.931 (74 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6.848 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48.541 (48.252 guariti, 289 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 42.128 (76 in reparto, 3 in terapia intensiva, 42.049 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52.278 (51.212 guariti, 1.066 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.932 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.915 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.784 (34.561 guariti, 223 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 6.986 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6.922 in isolamento domiciliare); casi chiusi 131.294 (130.527 guariti, 767 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17.676 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.658 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.088 (20.918 guariti, 170 deceduti).

L'ASP di Cosenza 605 nuovi soggetti positivi di cui 10 fuori regione. Inoltre, specifica che «Oggi si registrano 606 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 605 unità e non di 606, in quanto è stato eliminato un caso residente in altra ASP, dimesso a domicilio ieri con tampone positivo e pertanto passato in carico all’ASP di residenza».

L'ASP di Catanzaro comunica 369 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regioni.