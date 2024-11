Sono 3.641 i nuovi contagi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 6 decessi e ben 2.331 guariti. Stabile la situazione dei ricoveri nei reparti e in terapia intensiva. Effettuati nelle ultime ore 16.128 tamponi (tasso di positività al 22,58%).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 781, Cosenza 945, Crotone 241, Reggio Calabria 1253, Vibo Valentia 360, altra regione o stato estero 11.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 7224 (86 in reparto, 13 in terapia intensiva, 7125 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33946 (33691 guariti, 255 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 36721 (125 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36594 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39196 (38198 guariti, 998 deceduti).

– Crotone: casi attivi 5192 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5168 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26665 (26460 guariti, 205 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12968 (113 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12851 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110038 (109328 guariti, 710 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17312 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17296 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17421 (17261 guariti, 160 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 782 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 952 nuovi soggetti positivi di cui 7 fuori regione.

L'ASP di Vibo Valentia 363 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.