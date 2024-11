Diminuiscono di poco i contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione sono 861 i nuovi positivi, 2 i decessi, 27.475 guariti. L’Asp di Cosenza, a riguardo, precisa che il totale dei guariti comunicati in data odierna (25800) comprende un riallineamento del totale delle guarigioni avvenute nelle settimane precedenti. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 4.267 tamponi.

Diminuiscono i ricoveri sia in area medica (-4) e in terapia intensiva (-1). L’indice di positività si attesta al 20, 18%.

Questi i dati dei positivi dalle province: 177 Catanzaro, 372 Cosenza, 174 Reggio Calabria, 64 Crotone, 66 Vibo Valentia, 8 altre regioni o stati esteri.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 564738 (+861) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3821463 (+4.267).

– Catanzaro: 23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2496 in isolamento domiciliare; 93445 guariti, 383 deceduti.

– Cosenza: 63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7769 in isolamento domiciliare; 154175 guariti, 1313 deceduti.

– Crotone: 6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 469 in isolamento domiciliare; 55270 guariti, 266 deceduti.

– Reggio Calabria: 26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2214 in isolamento domiciliare; 189701 guariti, 858 deceduti.

– Vibo Valentia: 12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 563 in isolamento domiciliare; 48469 guariti, 186 deceduti.