Lieve calo dei casi Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 838 nuovi contagi (ieri furono 1.390) a fronte di 4.775 tamponi. Il tasso di positività è in discesa e si attesta dal 22,33% di ieri, al 17,55% di oggi. Lo riporta il bollettino regionale nel quale si registra anche 912 guariti e nessun decesso. In aumento i ricoveri in area medica (+1) stabili invece in terapia intensiva.

I casi provincia per provincia

La suddivisione nei contagi odierni per provincia: Catanzaro +122, Cosenza +439, Crotone +60, Reggio +180, Vibo Valentia +26, altra regione +11.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 2461 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2436 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93395 (93013 guariti, 382 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 32913 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32850 in isolamento domiciliare); casi chiusi 129172 (127865 guariti, 1307 deceduti).

– Crotone: casi attivi 405 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 398 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55417 (55151 guariti, 266 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2033 (30 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190186 (189328 guariti, 858 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 487 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 475 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48570 (48384 guariti, 186 deceduti).