Sono 1.724 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Calabria che registra anche 5 decessi e 1.068 guariti. Tasso di positività ancora alto (33,51%), effettuati nelle ultime 24 ore 5.144 tamponi. Aumentano i ricoveri in area medica (+8), mentre aumentano in terapia intensiva (+2).

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 207, Cosenza 531, Crotone 419, Reggio Calabria 515, Vibo Valentia 29, altra regione o stato estero 23.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6948 (71 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6868 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68961 (68624 guariti, 337 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 40831 (124 in reparto, 3 in terapia intensiva, 40704 in isolamento domiciliare); casi chiusi 88530 (87360 guariti, 1170 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2567 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43690 (43451 guariti, 239 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13982 (88 in reparto, 3 in terapia intensiva, 13891 in isolamento domiciliare); casi chiusi 152155 (151349 guariti, 806 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2026 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2007 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40508 (40332 guariti, 176 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 215 positivi di cui 8 fuori regione.

L'Asp di Cosenza comunica 546 nuovi soggetti positivi di cui 15 fuori regione.