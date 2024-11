Sono 1.217 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 5.716 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 21,29%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 6 morti e 1.545 guarigioni. Aumentano i ricoveri: sono 11 in area medica e 2 in terapia intensiva.

La situazione nelle cinque province calabresi

I nuovi casi sono così suddivisi: 89 a Catanzaro, 22 a Cosenza, 247 a Crotone, 519 a Reggio Calabria e 340 a Vibo Valentia.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5847 (74 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21782 (21563 guariti, 219 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11546 (126 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11410 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33376 (32502 guariti, 874 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2939 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17837 (17659 guariti, 178 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 14342 (99 in reparto, 11 in terapia intensiva, 14232 in isolamento domiciliare); casi chiusi 70503 (69887 guariti, 616 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13643 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11065 (10916 guariti, 149 deceduti).