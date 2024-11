Sono 114 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2584 tamponi effettuati. Due invece i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 271 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 889.518. Le persone risultate positive al Coronavirus sono complessivamente 67.872. Diminuisce la pressione sui reparti (-10).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 62, Catanzaro 19, Crotone 5, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 27, Altra Regione o Stato estero 0.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 860 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.224 (9.085 guariti, 139 deceduti).

Cosenza: casi attivi 6.456 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.388 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.200 (15.656 guariti, 544 deceduti).

Crotone: casi attivi 141 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.334 (6236 guariti, 98 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 842 (55 in reparto, 5 in terapia intensiva, 782 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.942 (21.617 guariti, 325 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 199 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.270 (5.180 guariti, 90 deceduti).

Un dimesso guarito presso l'AOU Mater Domini è stato inserito nell'ASP di provenienza (Cosenza).