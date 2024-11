Sono 1.359 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 7.725 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 17,59%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 724 guarigioni e 5 morti: con quest'ultimo dato, superano quota duemila le vittime del Covid in Calabria da inizio pandemia (sono ad oggi 2.002).

Per quanto riguarda i ricoveri: diminuiscono quelli in area medica (-10), mentre aumentano sensibilmente quelli in terapia intensiva (+6). Anche ieri si era registrato un aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+3).

Covid Calabria, contagi e morti

I nuovi casi sono così suddivisi: 150 a Catanzaro, 207 a Cosenza, 71 a Crotone, 892 a Reggio Calabria, 38 a Vibo Valentia e 1 da altra regione.

I morti sono relativi: 2 a Reggio, 2 a Cosenza e 1 a Catanzaro.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.931 (60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.865 in isolamento domiciliare); 19.395 guariti, 215 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 11.345 (131 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.202 in isolamento domiciliare); 31.933 guariti, 853 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2.824 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.797 in isolamento domiciliare); 16.121 guariti, 171 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.468 (106 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.349 in isolamento domiciliare); 64.673 guariti, 607 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 12.351 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.336 in isolamento domiciliare); 10.371 guariti, 146 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.