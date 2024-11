Sono 1.613 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 11.708 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 13,78%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 1.534 guarigioni e 6 morti. Aumentano i ricoveri in area medica (+15), calano in terapia intensiva si rileva un -1.

Covid Calabria, contagi e morti

I nuovi casi sono così suddivisi: 42 a Catanzaro, 332 a Cosenza, 282 a Crotone, 545 a Reggio Calabria, 407 a Vibo Valentia e 5 da altra regione.



I morti sono relativi 4 a Cosenza e 2 a Crotone.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4766 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 4702 in isolamento domiciliare); 23566 guariti, 226 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 12558 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12451 in isolamento domiciliare); 33254 guariti, 893 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3168 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3140 in isolamento domiciliare); 18557 guariti, 183 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12728 (91 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12628 in isolamento domiciliare); 77119 guariti, 627 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 12617 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12605 in isolamento domiciliare); 13290 guariti, 150 deceduti.

L'Asp di Cosenza comunica 337 nuovi positivi di cui 5 fuori regione.