Sono 39 i nuovi positivi e 6 i decessi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. I dati sono stati comunicati attraverso il consueto bollettino regionale.

I tamponi eseguiti in un giorno sono 1.365 per un totale (da inizio pandemia) di 884.322. Le persone affetta da coronavirus sono attualmente 8.835, gli ultimi guariti 164. I casi di coronavirus in totale hanno raggiunto quota 67.697.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Reggio Calabria 21, Cosenza 15, Catanzaro 2, Crotone 1, Vibo Valentia 0.

I casi attivi provincia per provincia