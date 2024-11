Il tasso di positività sfiora il 24%. Nei reparti ordinari sono 18 i posti letto occupati in meno, mentre si registrano altri due ingressi in terapia intensiva ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 1.416 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Calabria, a fronte di 5.904 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 23,98% (ieri era al 25,76%). È quanto emerge dal bollettino della Regione, che registra anche 7 decessi (5 a Cosenza e 2 a Reggio) e 1.681 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -18 in area medica e +2 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +325, Cosenza +584, Crotone +3, Reggio Calabria +404, Vibo Valentia +37, altra regione +63.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 5511 (67 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5435 in isolamento domiciliare); casi chiusi 77060 (76704 guariti, 356 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 49224 (117 in reparto, 3 in terapia intensiva, 49104 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90935 (89731 guariti, 1204 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2739 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2718 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46190 (45941 guariti, 249 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12612 (85 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12527 in isolamento domiciliare); casi chiusi 163324 (162500 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 2552 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2540 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41352 (41175 guariti, 177 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 352 di cui 27 nuovi soggetti positivi.

L'Asp di Cosenza comunica 620 nuovi soggetti positivi di cui 36 fuori regione. Inoltre, specifica che oggi si registrano 621 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 620 unità e non 621 in quanto una paziente, residente in altra regione, è stata trasferita a Germaneto, reparto T.I. e quindi è in carico all'Asp di Catanzaro.