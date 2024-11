Sono 1.357 i nuovi contagi. Si conta anche un decesso (a Catanzaro) e per quanto riguarda i ricoveri, sono +3 in area medica mentre resta invariata la situazione nelle terapie intensive ( ASCOLTA L'AUDIO )

In Calabria sono 1.357 i nuovi contagi da Covid-19 registrati, a fronte di 4.613 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 29,42%. È quanto emerge dal bollettino della Regione, che conta anche un decesso (a Catanzaro) e 2.271 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +3 in area medica mentre resta invariata la situazione nelle terapie intensive.

I nuovi contagi sono così suddivisi: 296 a Catanzaro, 250 a Cosenza, 193 a Crotone, 477 a Reggio Calabria, 100 a Vibo Valentia e 41 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 4543 (63 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 79907 (79547 guariti, 360 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 50498 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50384 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92586 (91365 guariti, 1221 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2835 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2812 in isolamento domiciliare); casi chiusi 47416 (47164 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10421 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10359 in isolamento domiciliare); casi chiusi 168604 (167780 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1939 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1920 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42508 (42331 guariti, 177 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 318 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione.