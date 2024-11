A Lago, nel Cosentino, il primo cittadino Enzo Scanga ha deciso di chiudere una scuola dopo aver rilevato la positività di alcuni insegnanti. Lo ha comunicato tramite i canali social lo stesso primo cittadino che ha scelto di usare la massima cautela.

«Avviso chiusura edificio scolastico sito in Via P. Mazzotti di Lago – si legge -. Vista la nota del Dirigente dell’Istituto comprensivo G. Mameli, nella quale si comunica la positività di alcuni docenti; in via cautelativa sarà sanificato l’intero edificio adibito a plesso scolastico sito in via P. Mazzotti. Ordinanza sindacale N. 145 del 22 novembre 2021 che prevede la chiusura del succitato edificio dal 23 al 27 novembre compreso».