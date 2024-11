Il ricovero nel reparto di malattie infettive, di una donna impiegata nella cucina di un locale dell’area urbana cosentina, ha riacceso i riflettori sulle regole da seguire negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, per contenere la diffusione dell’infezione.

Le norme in vigore

Prescrizioni chiare dettate dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze emanate da Jole Santelli, orientate a garantire agli avventori di consumare in piena sicurezza. Due i principali accorgimenti: quello di indossare sempre la mascherina all'interno del pub o del ristorante finché non si è seduti al tavolo e di compilare il registro con le proprie generalità per essere rintracciabili dalle autorità sanitarie, in caso di necessità.

Controlli serrati

Per il fine settimana nel Cosentino sono stati disposti controlli serrati per verificare eventuali infrazioni. Una sintesi della normativa nelle parole di Mario Marino, coordinatore della task force dell'Asp.