A Longobucco, tra casi di positività al Covid e incertezza politica, la situazione si è fatta preoccupante. Per una quarantina di cittadini il tampone rapido ha dato l’esito più temuto, adesso servirà quello molecolare dell’Asp per confermare o smentire i primi risultati.

Il Comune ha dato comunicazione che, di concerto con l’Azienda Sanitaria, ha predisposto per venerdì 26 novembre i nuovi test presso il museo ex Convento dei monaci francescani. Per altri, invece, il molecolare ha già ribadito quanto emerso in prima battuta.

