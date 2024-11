Il primo cittadino Giacomo Middea è preoccupato per l'aumento dei contagi. Il provvedimento sarà in vigore fino a gennaio

L’aumento dei contagi in Italia, e in particolare in Calabria, impone ai sindaci di assumere nuove decisioni al fine di tutelare la salute pubblica.

Com’è avvenuto a Cosenza, anche il primo cittadino di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha deciso di emanare un’ordinanza sindacale con la quale ordina ai suoi concittadini di indossare la mascherina anche all’aperto.

