È partito anche nel Crotonese il servizio di drive-in dell’Asp per eseguire i tamponi molecolari e velocizzare così le attività di tracciamento, da giorni andate in tilt su tutto il territorio.

A ospitare la prima postazione, mercoledì scorso, è stato il Comune di Mesoraca: in località Turra sono stati eseguiti circa 160 tamponi ad altrettante persone che erano risultate positive al test antigenico. Intanto, nella cittadina, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Annibale Parise, ha avviato anche la campagna screening gratuita rivolta alla popolazione scolastica.

Oggi, è stata la volta di Cotronei, dove di molecolari ne sono stati eseguiti 130: «Un grande risultato – commenta il sindaco, Antonio Ammirati, sui social -, che permetterà di riportare in linea i dati Asp con quelli reali, scaturiti dal nostro tracciamento per mezzo di tampone antigenico. Tutti, o quasi, i nostri concittadini hanno avuto il tanto atteso tampone molecolare dell'azienda sanitaria. Questo permetterà una drastica riduzioni dei tempi di attesa per le ordinanze di liberazione, ma soprattutto più sicurezza per tutti, dandomi la possibilità di emettere una serie di ordinanze restrittive a carico dei soggetti realmente contagiati da Covid». Ad aver contratto il virus, a Cotronei, anche la presidente del Consiglio comunale, Antonella Borza.

L’iniziativa, fortemente sollecitata dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, sarà replicata nei prossimi giorni anche in altri comuni del Crotonese.