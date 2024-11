Il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria si trova in isolamento. Nella cittadina guidata dal sindaco Sergio Ferrari c’è apprensione dopo la positività di una quindicina di persone al test rapido

Il direttore amministrativo dell’Azienza Sanitaria Provinciale di Crotone, Francesco Masciari, è risultato positivo al Covid. La positività è stata riscontrata martedì sera e, attualmente, il dirigente – che non si era sottoposto a vaccinazione – si trova in isolamento, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Masciari, nei mesi scorsi, ha ricoperto anche il ruolo di direttore generale facente funzioni, incarico che ha lasciato a fine gennaio dopo l’arrivo del commissario Domenico Sperlì.

Preoccupazione a Cirò Marina

Intanto, c’è particolare apprensione a Cirò Marina dove un call center è stato chiuso, dopo l’accertata positività in almeno due dipendenti. Ci sarebbero poi una quindicina di soggetti – gran parte lavoratori della stessa azienda – risultati positivi al test antigenico rapido. «Siamo in attesa di conferma da tampone molecolare ma è un dato che ci invita a cautela, perché si tratta di diversi nuclei familiari. Sono ore di apprensione, attendiamo i dati ufficiali per fare tutte le valutazioni del caso insieme all’Asp, nessuna esclusa» riferisce il sindaco, Sergio Ferrari.