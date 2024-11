Salgono a 138 i casi positivi di Covid a Siderno. La nuova variante Omicron ha determinato un aumento esponenziale dei contagi, il cui numero è destinato sensibilmente a salire nei prossimi giorni. «Senza voler creare allarmismi e panico – sostiene il sindaco Mariateresa Fragomeni - l’Amministrazione Comunale vuole lanciare un appello a tutti i sidernesi affinché, con senso di responsabilità e coscientemente, adottino ogni forma di comportamento prudenziale al fine di ridurre al minimo i rischi legati ai contagi onde tutelare la propria e l’altrui salute».

L'appello

L’invito è, pertanto, quello di uscire di casa solo nella misura necessaria per esigenze legate alle urgenze, alla quotidianità ed al lavoro, destinando particolare attenzione alle categorie più fragili, non escludendo l’eventualità di far utilizzare i dispositivi di sicurezza anche ai bambini più piccoli. «Solo osservando scrupolosamente le misure contenitive ormai già note a tutti – continua il primo cittadino - senza arretrare invece sul piano della vaccinazione, potremo, con altrettanta rapidità, invertire il trend della curva pandemica. Ancora una volta, ci viene imposto qualche sacrificio ma che si rende necessario proprio per evitare ulteriori e più rigorosi provvedimenti restrittivi. Sarà cura di quest’Amministrazione Comunale diffondere per tempo tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio dei casi in città ed il successivo allentamento delle prescrizioni adottate».

Il drive-in per i tamponi

Intanto da stamattina è attivo nel piazzale antistante l'ex ospedale cittadino il servizio drive-in per l'esecuzione dei tamponi molecolari a chi è già risultato positivo al test antigenico.