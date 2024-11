A Crosia 144 casi e 2 decessi negli ultimi 30 giorni, preoccupante anche la situazione di Cariati. Si è in attesa dell’esito dell’incontro voluto dal sindaco Stasi con i vertici di Asp e Prefettura

I dati trasmessi dall’Asp di Cosenza lungo il territorio jonico si confermano preoccupanti. Nella sola città di Corigliano-Rossano sono 70 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore processati dal laboratorio di Microbiologia, per un totale complessivo, nell'ultimo mese, di 699 contagi. Il bilancio dei decessi sale a 65 dall’inizio della pandemia.

Crosia presenta numeri anch’essi degni di attenzione: 144 contagi e 2 decessi negli ultimi 30 giorni. Tre morti e 129 contagi a Cariati. Nell’Alto Jonio, Albidona, Cassano e Terranova sono i comuni in cui la curva epidemiologica è da tenere sotto osservazione.

Si è in attesa dell’esito dell’incontro voluto dal sindaco Flavio Stasi, nella qualità di presidente della conferenza dei sindaci, con i vertici dell’Asp, altri sindaci e un delegato della Prefettura. Per il momento nulla è trapelato. Quel che è certo è che il commissario dell’Asp, Vincenzo La Regina, mira a reperire nuovi posti letto, così come ha ribadito questa mattina nel corso di un incontro a Rossano con i direttori delle divisioni.

Tra le ipotesi prospettate la conversione dei quattro posti di Rianimazione in Intensiva Covid, oltre agli altri sei di sub-intensiva verso cui si sta lavorando.