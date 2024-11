Il Covid continua a mietere vittime anche sulla costa tirrenica, una 63enne di Belvedere Marittimo ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. In seguito alla positività del marito e del figlio, la donna si era sottoposta al test molecolare per accertare un eventuale contagio in famiglia. Il 27 ottobre purtroppo è arrivato anche per lei l’esito di positività. In seguito a complicazioni la donna era stata ricoverata a Catanzaro, dove è deceduta questa mattina.