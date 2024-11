Da tre giorni la piattaforma di prenotazione vaccinale risulta quasi off limits per chi tenta di prenotarsi per la somministrazione del vaccino. Un disservizio che dipende dal mancato aggiornamento del software da parte di Poste italiane. Le Asp, tra cui quella di Cosenza, hanno segnalato immediatamente il problema alla Protezione civile regionale che ha le mani legate in quanto il sistema informatico dipende solo da Poste e il ponte delle feste, a quanto pare, ha rallentato il ripristino del servizio.

Chiunque provi ad accedere per prenotarsi vedrà apparire in schermata l’avviso “Il Codice fiscale risulta già associato ad altra prenotazione”. Tentando più volte, qualcuno è riuscito ad entrare nel secondo passaggio, quello che permette di scegliere la data e il luogo dell’inoculazione, ma sono in tanti ad aver gettato la spugna. Si tratta solo di attendere qualche giorno, spiegano dall’Asp, ma dipenderà tutto da Poste.