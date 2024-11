A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza, torna l’allarme coronavirus nelle scuole del Vibonese. Contagi si registrano in tre diversi istituti della provincia di Vibo, dove l’esito dei tamponi molecolari ha rivelato la positività al virus di cinque alunni. Due di loro frequentano rispettivamente la scuola primaria e la secondaria di primo grado del plesso di Santa Domenica dell’Istituto comprensivo di Ricadi. Altrettanti la scuola primaria di Bivona, afferente all’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina. Uno frequenta la scuola primaria di Dasà, appartenente all’Istituto comprensivo di Acquaro.

Mentre si attende il responso dei tamponi molecolari effettuati su alcuni ulteriori componenti delle famiglie interessate, immediato è scattato il tracciamento dei contatti diretti degli alunni positivi nell’ambiente scolastico. In tale categoria sono evidentemente contemplati i compagni di classe nonché il personale docente e non docente. Tutti verranno sottoposti a tampone molecolare nei giorni a venire. Le classi interessate non torneranno in aula nella giornata di domani né fin quando non si avrà un responso rassicurante dagli ulteriori test programmati. I plessi coinvolti, tuttavia, non chiuderanno nella loro interezza.

