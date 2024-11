Si era sottoposto al tampone antigenico a scopo precauzionale in seguito alla presenza di lievi sintomi

Nella mattinata odierna il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Simone Saporito è risultato positivo al tampone antigenico effettuato a scopo precauzionale in seguito alla presenza di lievi sintomi.

Il presidente si trova in quarantena in attesa di eseguire il tampone molecolare dell’Asp. Continuerà il suo lavoro da casa ed a guidare la Provincia in stretta collaborazione con i consiglieri, il capo di gabinetto, i dirigenti ed i dipendenti dell’Ente.