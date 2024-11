Sarà un Natale in zona arancione per Isola di Capo Rizzuto. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha disposto una ulteriore proroga delle misure restrittive per altri 7 giorni su tutto il territorio comunale, fino al 29 dicembre prossimo.

La decisione è stata assunta «in considerazione del fatto che – si legge sul sito del Comune - la curva dei contagi non è diminuita rispetto alla scorsa settimana ma, anzi, ha subito un leggero aumento». Attualmente i casi Covid attivi nella cittadina sono 101, in calo rispetto ai 127 della scorsa settimana. Il miglioramento però non sarebbe dovuto a una diminuzione dei nuovi contagi, quanto a un aumento dei guariti.

L’Asp di Crotone, in realtà, avevo chiesto l’istituzione della zona rossa a Isola di Capo Rizzuto, ma Occhiuto, «dopo aver sentito il sindaco, Maria Grazia Vittimberga, ha deciso per una misura meno restrittiva, considerando anche l'elevato numero di vaccini effettuati presso l'hub vaccinale di piazza del Popolo».

Complessivamente, dall’inizio della campagna vaccinale, secondo i dati dell’Asp aggiornati al 20 dicembre scorso, su una popolazione residente di 17663 persone, hanno ricevuto la prima dose del siero anti Covid 10737 soggetti, sono state somministrate 8967 seconde dosi e 2115 terze dosi.

In virtù del nuovo provvedimento, il sindaco ha prorogato la sospensione degli eventi natalizi – già disposta fino al 22 dicembre – fino al nuovo termine della zona arancione, fissata al 29 dicembre.