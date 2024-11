La quarta ondata di Covid preoccupa Campana, piccolo centro del Cosentino. Il sindaco Agostino Chiarello chiede l'istituzione della zona rossa nel suo comune, che conta quasi 50 positivi, di cui 5 in ospedale. Un problema che si somma a quelli che il territorio si porta dietro dalla chiusura dell'ospedale di Cariati, sottolinea il primo cittadino. «Sono ormai undici anni che gli abitanti della Sila Greca muoiono in ambulanza sulle nostre strade in cattivo stato per raggiungere il primo Pronto soccorso disponibile, a Rossano, dopo che è stato chiuso l'ospedale di Cariati», dichiara.

