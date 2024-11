Il sindaco del piccolo centro del Cosentino, d'intesa con la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di sospendere in via precauzionale l'attività didattica in presenza

Il sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, ha deciso di chiudere in via precauzionale e cautelativa, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il provvedimento del primo cittadino, entrato in vigore oggi 26 febbraio 2021 sarà valido fino al 6 marzo 2021

Nell’ordinanza vergata dal sindaco si informa della crescita esponenziale dei contagi tra i cittadini e «nella comunità scolastica». «A seguito di screening effettuato dal Comune di Cervicati in data odierna, si è manifestato un caso positivo fra gli alunni della scuola dell’infanzia, temporaneamente ubicata in un plesso del Comune di Cervicati, un caso positivo fra gli alunni della scuola primaria del centro e un caso positivo fra gli alunni della scuola media».

La dirigente dell’istituto comprensivo ha chiesto al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, di predisporre, in via precauzionale, le adeguate misure, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire tempestivamente eventuali fenomeni di diffusione dell’epidemia. «È stata ravvisata – conclude il primo cittadino - d’intesa con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “V. Selvaggi”, in via precauzionale e cautelativa, la necessità di sospendere le attività didattiche in presenza dal giorno 26 febbraio 2021 al giorno 6 marzo 2021, per le scuole dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado».