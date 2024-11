Salgono a 14 i casi di coronavirus a Nicotera. Fra i contagiati c’è anche il sindaco Giuseppe Marasco, che ha effettuato ieri il tampone al drive in e lo stesso ha dato esito positivo. Fra i 14 casi, due soggetti risiedono a Nicotera Marina e appartengono allo stesso nucleo familiare. Ci sono poi fra i positivi alcuni dipendenti del Comune ed un assessore.

Diversi contagiati fanno poi parte del coro parrocchiale della frazione Comerconi, che nei giorni scorsi aveva animato la messa di un matrimonio nella vicina Limbadi. Proprio qui, nella mattinata di oggi, anche in seguito all’emergere di alcuni contagi, è stato organizzato uno screening in modalità drive in indirizzato soprattutto a chi aveva partecipato alla cerimonia.

Proseguono dunque le operazioni per un tracciamento completo dei soggetti venuti a contatto con gli infetti.