Sospese le lezioni in presenza fino al prossimo 26 febbraio in tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Frascineto, in provincia di Cosenza. A disporlo è stato il sindaco della cittadina italo-albanese Angelo Catapano, con una propria ordinanza che riguarda le attività didattiche delle scuole dell'infanzia statale e paritaria, primaria e secondaria di primo grado da domani, 17 febbraio, fino al prossimo 26 febbraio compreso.

Una decisione legata al forte aumento dei contagi registratosi ultimamente nella popolazione scolastica. «Avevamo sperato - ha dichiarato Catapano - che con il nuovo regolamento introdotto dal Governo, che delega la gestione dei contatti dei positivi alle famiglie, ci fosse abbastanza buonsenso in quest'ultime nell'osservare l'autovigilanza. Purtroppo non è andata così, e i contagi della popolazione scolastica sono aumentati, per cui si è reso necessario l'intervento di chiusura delle scuole, per evitare un ulteriore peggioramento della situazione attuale».