Non si arresta la diffusione del contagio da Covid-19 a Strongoli. Nella cittadina del Crotonese oggi si registrano 12 casi in più rispetto a ieri, per un totale di 32 soggetti positivi. Sono 27, inoltre, i soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria. A comunicarlo è la stessa amministrazione comunale attraverso la propria pagina Facebook.

La situazione epidemiologica è precipitata a inizio settimana, quando sono state riscontrate due positività tra la popolazione scolastica. Una circostanza che aveva portato il sindaco, Sergio Bruno, a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per due giorni. Chiusura che, visto il costante incremento dei contagi (ieri erano 6 i soggetti positivi in età scolare), era stata poi prorogata fino alla giornata di oggi, al fine di contenere la diffusione del virus e facilitare le attività di tracciamento da parte dell’Asp.

Il dato di Strongoli pesa sull’andamento della pandemia nella provincia di Crotone, dove nelle ultime ore - stando al consueto bollettino della Regione Calabria - si sono registrati 15 positivi in più rispetto alle 24 ore precedenti. I casi attualmente attivi salgono a 146, resta invece stabile a 6 il numero dei ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale San Giovanni di Dio.