Uno dei ragazzi contagiati ha usufruito del servizio scuolabus e della mensa. L'amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per 14 giorni

È arrivato nella serata di ieri il provvedimento da parte del Comune di Tortora, che ha disposto la chiusura immediata di due scuole medie del territorio tortorese.

Si tratta della scuola media A. Fulco sita in viale Marconi, e della scuola T. Sagario, presente nel centro storico.

Due positività

La causa è da ricondursi alla positività accertata nei riguardi di due alunni delle scuole citate, uno dei quali ha usufruito del servizio di trasporto scolastico e mensa. Situazione che ha spinto l'amministrazione comunale a disporre immediatamente la chiusura degli istituti per 14 giorni, periodo di quarantena previsto dalla normativa vigente, e fino al 18 febbraio compreso.

Decisione presa in seguito alla segnalazione da parte del dirigente dell'istituto comprensivo M. Arrio Clymeno, tenendo presente la difficoltà di riorganizzare in tempi celeri le attività, vista la quarantena alla quale si dovrebbe sottoporre il personale docente e personale ATA.

Sospensione e sanificazione

Oltre a disporre la sospensione delle attività didattiche, il provvedimento, emesso in data 4 febbraio a firma del sindaco Antonio Iorio, ha ordinato in via cautelativa anche la sanificazione dei due istituti scolastici e dello scuolabus utilizzato dall’alunna risultata positiva.