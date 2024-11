"Assolto perché il fatto non sussiste". Con questa formula il Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale ha assolto Giuseppe Soluri, ex presidente del Catanzaro Calcio e attuale presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, accusato di bancarotta per il fallimento della società giallorossa. Assolti dalla medesima accusa anche l’ex allenatore Jose Marcelo Ferreira e gli ex calciatori Filippo Vito Di Pierro, Izia Mabundu Ngadrida, Juan Jose Martinez Martinez e Claudio Malù Kemalandu Mpasinkatu, tutti accusati di aver concorso, assieme all’ex amministratore unico Antonio Aiello e all’ex procuratore speciale Giuseppe Soluri, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ed esposto a passività inesistenti.

Condannato, invece, a due anni con la sospensione condizionale della pena, Antonio Aiello, a cui il Tribunale ha confermato un solo capo d’imputazione: l’aver provocato il fallimento del Catanzaro Calcio attraverso la sottoscrizione di contratti lavorativi con i calciatori.

Luana Costa