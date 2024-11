«Nel corso della riunione della Giunta regionale fissata per domani, verrà approvata, così come preannunciato nei giorni scorsi dal presidente Roberto Occhiuto, una delibera per consentire ai sindaci calabresi che ne faranno richiesta di destinare alcune abitazioni a profughi ucraini in fuga dalla guerra». Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa dell'esecutivo.

Alle 12 il presidente Occhiuto, nella sala della Giunta, incontrerà i giornalisti per illustrare i dettagli del provvedimento.