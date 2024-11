È accaduto a San Giovanni di Gerace, nel reggino. Il parroco avrebbe avuto parole dure nei confronti del primo cittadino che va in chiesa e lo schiaffeggia

Il parroco critica il sindaco durante l’omelia, ma il primo cittadino non gradisce e scoppia la lite. È accaduto a San Giovanni di Gerace, nel reggino. Secondo quanto appurato, il parroco Don Vincenzo, in due diverse omelie, avrebbe avuto parole dure nei confronti dell'amministrazione comunale ed in particolare nei confronti del sindaco, Giuseppe Vumbaca. Le critiche sono state riferite al primo cittadino che si è recato in chiesa per chiedere spiegazioni al parroco. Al termine di della lite è partito lo schiaffone che ha provocato al parroco una contusione giudicata guaribile in tre giorni. Il prete, che avrebbe dei testimoni, si è poi recato dai carabinieri per sporgere denuncia-querela nei confronti del primo cittadino.