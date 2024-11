Il fabbricato era collocato a circa cento metri di distanza dall'arteria che collega il comune al capoluogo. Sul posto i vigili per rimuovere i detriti

Un crollo che fortunatamente non ha provocato vittime ma che ha reso però necessaria la chiusura al traffico della strada provinciale 40, arteria di collegamento tra Catanzaro e Gimigliano. Il cedimento di un fabbricato rurale è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio, l'edificio di circa 25 metri quadrati è collassato finendo per abbattersi sulla strada provinciale, collocata immediatamente al di sotto. I detriti hanno reso difficoltosa la circolazione e per ragioni di sicurezza si è provveduto all'interdizione dei veicoli fino alla completa rimozione dei resti. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco.

Luana Costa