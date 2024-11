Nessun ferito. La struttura versava in uno stato di forte degrado. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area

Ha ceduto un muro di delimitazione di una proprietà comunale in viale Crotone a Catanzaro. La struttura interessata dal fenomeno di dissesto, alto circa quattro metri e costruito in mattoni forati, versava in une condizione di forte degrado e delimitava la zona del cortile condominiale adibita a parcheggio dal terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato situata a pochi metri dai binari.

Sono state travolte nel crollo alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza la zona in attesa dell’arrivo della ditta specializzata per la rimozione del materiale crollato.

l.c.